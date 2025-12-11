UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys deplasmanına konuk olan Lille'de milli kaleci Berke Özer yine penaltı kurtardı. İşte detaylar...

Lille forması giyen milli eldiven UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys karşısında yine penaltı kurtarmayı başardı. Milli eldiveen Young Boys maçının 35. dakikasında Virginius'un penaltısını kurtardı. Penaltının ardından dönen topta da yapılan vuruşa hızlı reaksiyon gösteren Berke, bu topu da çıkarmayı başardı.

BERKE ÖZER TARİHE GEÇTİ

Berke Özer, Young Boys karşısında da penaltıya geçit vermeyerek bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Daha önce Roma karşısında 3 kez üst üste penaltıda gole izin vermeyen Berke, PAOK karşılaşmasında da penaltı noktasından rakiplerine gol şansı tanımamıştı.