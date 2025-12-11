UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, İsviçre'de Basel ile İngiliz devi Aston Villa'nın mücadelesiyle devam ediyor. Grupta 6 puan toplayan ve 24. sırada yer alan Basel, taraftarı önünde kazanıp puanını artırarak gruptan çıkma şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Öte yanda, 12 puanla 3. basamağa yerleşen Aston Villa ise, bu deplasmandan puanla ayrılarak liderliğe yükselmenin peşinde. Futbolseverlerin merakla takip edeceği Basel-Aston Villa karşılaşmasının yayın bilgileri, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası, heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. 3. sıradaki Aston Villa, liderlik koltuğuna oturma şansıyla Basel'in konuğu olacak. Son maçında deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup olan Ludovic Magnin'in öğrencileri, üst tura çıkmayı garantilemek için bu maçta mutlak 3 puan hedefliyor. Aston Villa ise sergilediği başarılı performanslarla 3. sıraya oturdu. Zirvedeki Aston Villa ile arasında yalnızca 4 averaj farkı bulunan konuk takım, liderliğe oynayacak. Peki Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basel-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel-Aston Villa maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te, Türk hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak.

Basel-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Aston Villa maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basel-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin; Shaqiri, Leroy, Otele; Broschinski

Aston Villa: Bizot; Bogarde, Lindelof, Torres, Digne; Kamara, Onana; Buendia, Tielemans, Rogers; Malen