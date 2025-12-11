Porto-Malmö maçı izle: Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Portekiz'de Porto ile İsveç ekibi Malmö arasında oynanacak mücadele ile devam ediyor. Grupta 10 puan toplayan ve 8. sırada bulunan Porto, kendi evinde galip gelerek ilk 8'deki güçlü konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta, yalnızca 1 puana sahip olan ve 34. sıraya demir atan Malmö ise, bu zorlu deplasmanda puan alarak Avrupa macerasına devam etmenin peşinde olacak. Futbolseverlerin merakla takip edeceği Porto-Malmö karşılaşmasının yayın bilgileri, başlama saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı haberimizde...