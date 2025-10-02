Genk-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Genk-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Belçika temsilcisi Genk, sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Genk, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Ferencvaros ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Genk-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...