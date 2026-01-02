Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu'yu takımın başına getirdiğini duyurdu.
Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:
Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.
✍️ Hoş Geldin Sami Uğurlu— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) January 2, 2026
