Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor canlı maç | Trendyol Süper Lig 23. hafta

Trendyol Süper Lig’de 23. haftanın dikkat çeken randevularından birinde, Zecorner Kayserispor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de sahaya mutlak puan hedefiyle çıkıyor. Teknik Direktör Radomir Dalovic yönetimindeki Kayserispor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekipte ise Sami Uğurlu ve öğrencileri, Samsunspor galibiyetinin verdiği özgüvenle deplasmanda da kazanarak yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.