Sami Uğurlu: Böyle maçları kaybediyorsan, daha zor maçları kazanmak zorundasın!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın" dedi.