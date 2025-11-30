Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Samet, Paal, Ceesay, Safuri, Storm, Abdülkadir, Boli.
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'ndaki Antalyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ANTALYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Göztepe maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlendi.
