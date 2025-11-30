Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Tresor, Fofana, Tiago, Balkovec, Camacho, Esgaio, Serginho.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Toure.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başladı.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstleniyor. Karagümrük-Beşiktaş maçı VAR hakemi Cihan Aydın olurken, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapıyor.