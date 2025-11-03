Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış seansında İkas Eyüpspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 0-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış seansında İkas Eyüpspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında konuk ekip, Yohan Boli'nin golü ile (dk. 75) öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor, sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.