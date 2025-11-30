Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

Lig maçlarının hepsi zor. Rakipler çok mücadele ediyor. Herkes puan için çok mücadele ediyor. Stadyumda da çok maç atmosferi yok. İyi mücadele olacak. İyi hazırlandık. İstatistiklerimiz çok iyi, bugün de sonuca yansıtıp kazanmak istiyoruz. Bugün böyle bir ilk 11 kararı verdik. Jota'yı sonradan oyuna alıyorduk, antrenmanlarda iyi, fizik durumu iyi. Bilal'i santrfora aldık. Cengiz oynuyor, Cerny merkezde. Çok fazla alternatifimiz yok açıkçası. A planı ve B planımız olacak. Tammy'nin durumuna da bakacağız.