Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gözler, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına çevriliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kötü gidişata dur demeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 24'e çıkartmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün cezasının sona ermesi teknik ekibin elini rahatlatırken, maça hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı büyük merak konusu. Öte yandan Fatih Karagümrük ise kümede kalma savaşını sürdürürken 8 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Tresor, Fofana, Tiago, Balkovec, Camacho, Esgaio, Serginho.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Toure.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve zirve yarışında 11 puan geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemiyor. Dolmabahçe'de Samsunspor ile berabere kalan Kara Kartal, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Karagümrük maçını kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. 13 karşılaşmada 6 galibiyet alan Beşiktaş, geride kalan mücadelelerde ise 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek. Karagümrük-Beşiktaş maçı VAR hakemi Cihan Aydın olurken, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.