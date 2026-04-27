Yanardağ ordusu!

Derbinin ilk yarısında iki penaltı vardı. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'nin penaltısını verdi. Galatasaray'ın penaltısı güme gitti. Sanchez'in Cherif'e yaptığı hareket penaltıydı. Doğru karar. Ama Nene'nin Sane'ye yaptığı hareket de buz gibi penaltıydı. Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe idi. Talisca'nın penaltıyı auta atması, Fenerbahçeli oyuncuların moralini çok bozdu. Sarı-lacivertli oyuncular uzun süre toparlanamadılar. Tedesco da kenarda Fenerbahçe'nin mağlubiyetini film gibi izledi.

Kaçan penaltı, o dakikaya kadar vasat bir görüntü içindeki Galatasaray'ı kendine getirdi. Bir anda tribünler coştu. Galatasaraylı futbolcular da vites yükseltip Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye başladılar. Galatasaray ilk yarıda taç atışından golü bulurken; Fenerbahçe de taçtan gol yemiş oldu. Jakobs'un tacını Lemina indirdi, Osimhen dizi ile topu ağlara gönderdi. İlk yarının uzatma anlarında Talisca'nın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti. İlk yarının özeti şu; penaltıya kadar Fenerbahçe, penaltıdan sonra Galatasaray oynadı.

İlk yarıda ayrıca Torreira- Lemina ikilisi, Guendouzi-Kante ikilisine üstünlük kurmayı başardı. Fenerbahçe, koca ilk yarıda sadece iki kez Galatasaray ceza sahasında topla oynayabildi. Skor avantajı ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye sahanın her alanında şok pres yaptı. Hakem Yasin Kol, Yunus Akgün'ün Oosterwolde tarafından (çelme var) yere indirildiği pozisyonda penaltıyı verdi. Net penaltıydı. Ama kaleci Ederson, Fenerbahçe'yi yakan isim oldu.

İlk yarıdan sarı kartı olan Brezilyalı kaleci, penaltı sırasında kaleye geçmemekte ısrar edince, Yasin Kol, ikinci sarıyı ve sonrasında kırmızıyı gösterdi. Bence sonuna kadar haklıydı Yasin Kol. Ederson da kendini attırmak için her şeyi yaptı. Dün Fenerbahçe'nin iki Brezilyalı yıldızı, sarı-lacivertlileri yaktı. Tasilca penaltıyı kaçırdı, Ederson takımı 10 kişi bıraktı. Ederson'un atılışının ardından Mert Günok kaleye geçti. Penaltıyı kullanan Barış Alper topu ve Mert'i ayrı ayrı köşelere gönderdi.

İkinci golden sonra derbiyi tek kaleye çeviren Galatasaray, pozisyon üstüne pozisyon yakaladı. Zaten Galatasaray karşısında fazla direnemeyen Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra iyice oyundan düştü. Isınmadan oyuna giren Mert Günok, yaptığı amatörce hata ile Fenerbahçe'nin puan umutlarını tamamen bitirdi. Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu, Lucas Torreira ağlara gönderdi. Dün gece Rams Park'ta Galatasaray futbol takımı, adeta bir yanardağ ordusu gibiydi. Ateşlere basarak koşan takım ruhuyla, topu ısıracak derecedeki hırsıyla Fenerbahçe'yi farklı yendiler. 35 milyon Galatasaray taraftarı, derbinin son düdüğü ile şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Yasin Kol, Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en yürekli hakemi. Evet yönettiği maçlarda hataları var. Eleştirilecek taraftarı var. Mesela dün Galatasaray'ın net penaltısını atladı. Ama asla eyyam yapmıyor. Ne gördüyse onu çalıyor. Başka bir hakem olsaydı dünkü derbide Ederson'u atamazdı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini bitirdi ve şampiyonluk kupasının kulpuna sımsıkı sarıldı. Fenerbahçe için lig ikinciliği de tehlikeye girdi. Trabzonspor bugün Konyaspor'u yenerse, ikinci sıraya çıkacak.