Galatasaray golcüsüz oynamaz!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un maç öncesindeki açıklamaları bir anlamda adeta yangına benzin bidonları ile gitmek gibiydi. Buna ne gerek var! Bu ne öfke! Sonuçta Kocaeli'de Galatasaray'ı çok iyi bir oyunla yenmişsiniz. Ama sevinirken de Galatasaray'ı üzen, rencide eden küfürlü tezahüratlar yapılmış. Çeşitli müziklerle de göndermelerde bulunulmuş. Okan Buruk da Göztepe maçından sonra 'Kocaeli'deki maçta bize yapılanları ben unutmadım. Taraftarlarımız da unutmasın' dedi. Okan hocanın bu sözlerini de eleştirmiştik. Bana göre gereksiz açıklamalardı. Ne gerek vardı geride kalmış bir maç sonrasını tekrar gündeme getirmeye! Recep Başkan ise dünkü açıklamasında Galatasaray'ı kast ederek 'Camiamıza dil uzattılar. Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz' şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

Arkadaş, bu bir maç. Bu bir güzel oyun. Yenmek de var, yenilmek de... Savaşa mı gidiyorsunuz! Ayrıca Başkan Recep Durul'un bu sert açıklamaları, Kocaelisporlu oyuncuları da baskı altına alıp, strese sokmuş. İlk yarıda sahada Kocaelispor diye bir takım yoktu adeta. Sadece bir pozisyonu vardı Daniel Agyei ile yakaladıkları. Galatasaray ise ilk yarıda 3-4 net pozisyona girdi. Gabriel Sara'nın bir füzesi vardı ki, kaleci Serhat çok iyi çıkardı. Galatasaray aradığı golü Leroy Sane ile buldu ilk yarıda. Sol kanattan İsmail Jakobs'un ortasına iyi yükselen Sane, kafa ile topu ağlara gönderdi.

İkinci yarıda bambaşka bir Kocaelispor vardı sahada. Tıpkı ilk maçtaki görüntülerine büründüler. Körfez ekibi, beraberlik golü için daha fazla öne çıkmaya başladı. Böyle olunca pozisyonlar da buldu Selçuk İnan'ın öğrencileri. Galatasaray ise net pozisyonlara girdi yine ikinci yarının başlarında. Hele bir pozisyon var ki, Sane ceza sahası içindeki Sara'ya 'al da at' tadında bir pas çıkardı. Sara'nın önüne yuvarladı topu. Sara, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Serhat'a teslim etti adeta. Kocaelispor oyunun son bölümünde daha fazla adamla Galatasaray'ın üzerine geldi. Selçuk İnan'ın Bruno Petkovic hamlesi, Körfez ekibine beraberlik golünü getirdi.

Petkovic, üç Galatasaraylı savunma oyuncusunun arasından çok rahat bir vuruş yaparak skora denge getirdi. Golden sonra Okan hocadan iki hamle birden geldi. Torreira ve İlkay çıkarken, Lemina ve Yunus oyuna dahil oldu. Skor 1-1 olmuş. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. İcardi neden 80'de girdi? Daha erken girmeliydi oyuna. Galatasaray evindeki bir maçta golcüsüz oynamaz! Bir de kenarda İcardi gibi dünya çapında bir santrforun varsa; golcüsüz sahaya çıkmak da nedir diye sorarlar adama! Ben bunları yazarken Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı. Daniel Agyei'nin sert şutunda top direkte patladı. Sonuç olarak Galatasaray evinde iki puan bıraktı. Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 2'ye indi.