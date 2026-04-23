23 Nisan 2026 ZEKİ UZUNDURUKAN













Günay’ın gözyaşları! kan Buruk, son oynadığı maçın 11'inden tam 9 değişiklik yaparak Gençlerbirliği maçına çıktı. Buna rotasyon demek doğru olmaz. Çünkü dün Galatasaray ilk 11'inde yer alan oyuncuların hepsi de çok kaliteli, yıldız oyuncular. Kaleci Günay'dan en uçtaki İcardi'ye kadar. Hepsi usta isimler. Bütün gözler, derbi öncesinde Osimhen'deydi. Okan hoca, maça Osimhen ile başlamadı. Ama Osimhen tam 35 gün sonra kadroda yer aldı. Osimhen devre arasında ısınırken, tribünlerin uzay golcüsüne ilgisi ve desteği çok büyüktü. Maçın 78. dakikasında Osimhen'in sahaya öyle ihtişamlı bir girişi var ki... Tribünlerde bir anda bayram coşkusu yaşandı.



Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken Lemina'yı kenara alıp, İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü. İlk yarıda iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. İki takımın da kaleyi bulan şutu bile yoktu. Galatasaray'da akıllar Fenerbahçe derbisindeydi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf başkent ekibiydi. Ani gelişen bir atakta G.Birliği golü buldu. Fıratcan Üzüm topu ağlara gönderdi. Galatasaray savunması 3'e 3 pozisyonda gole engel olamadı. Ardından top bir o kalede bir bu kalede durumu ortaya çıktı. Önce G.Birliği ikinci gole yaklaştı. Günay muazzam bir kurtarış yaptı. Dönen topta Ahmet Kutucu ağları göremedi. Ardından da Ahmet kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.



Bu değişikliklerden sonra Galatasaray, rakip kaleye dalga dalga gelmeye başladı. Ancak Volkan Demirel'in öğrencileri de hızlı geçiş hücumları ile Galatasaray kalesinde gol koklamaya devam ettiler. İcardi, Osimhen, Barış Alper, Yunus, İlkay... Yıldızlar topluluğu bir hücum hattı, G.Birliği kalesine yüklendikçe yüklendi. Galatasaray beraberlik golünü ararken, kaleci Günay Güvenç çok büyük bir hata yaptı. Günay, G.Birliği kornerinden gelen topu elinden sektirdi ve Traore'ye adeta bir asist oldu. Traore de topu ağlara gönderdi. Çok büyük bir şok yaşandı Rams Park tribünlerinde. Son Şampiyon, kupaya dramatik bir şekilde havlu attı!



Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya çeyrek finalde veda etti. Hem de dünya yıldızları ile çıktıkları maçlarda... Gençlerbirliği ise Rams Park'ta tarih yazdı! Her kaleci hata yapar! Bazı Galatasaray taraftarı, dün Rams Park'ta Günay'ı protesto etti. Günay bunu hak etmedi! Futbol bir hatalar oyunu! Günay'ın gözyaşları sel oldu aktı maçtan sonra! Galatasaray takım halinde kötü oynarken, faturayı Günay'a kesmek hiç doğru olmadı.