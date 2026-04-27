27 Nisan 2026 BÜLENT TİMURLENK













İmha sanatı! Galatasaray için olmazsa olmazlar neydi? Şampiyonlar Ligi müziği çalmayacak ama Şampiyonlar Ligi havasıyla oyna. Puan farkı 4 ama puanlar eşitmiş gibi oyna. Öne geçersen maçın kalanını 0-0 gibi oyna… Hepsini yaptılar ilk 10 dakika hariç..

Talisca penaltıyı atsa başka bir maç izleyebilirdik elbette. Galatasaray için kritik oyun, orta sahada iki Fransız milliyi imha edecek enerjiydi. Tedesco, Talisca'yı orta sahanın 3. adamı yapıp ekmeğine yağ sürdü rakibin. İlk 45'te rakibini 135 pasta tutup, yüzde 74 isabete mahkum eden kırıcı oyunun hücum tarafında 24 kez ceza sahasında topla buluşan ve 12 hücum ile Fenerbahçe'yi sallayan bir Galatasaray vardı. Korner, serbest vuruşları kötü kullanıp taçtan gelen topla golü bulduklarında Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu ve Talisca akan oyunda direğin dibinden giden şutuyla kader adamı oldu derken ikinci yarı Ederson çıktı sahneye.. 45-60 arası sıkıntılı Galatasaray bu kez farklı kafadaydı. Ederson, Rize maçında kalmış, atılmadı attırdı kendini. Penaltı ve 2-0 sonrasında rakibin fişini çekmiş Galatasaray farkı yakalayacak oyun yerine kontrol pası tercih etti. Son gol Ederson'u da aratan bir Mert hatası... Kerem ve Nene'yi sindiren oyun, rakibin orta sahasını imha etmek, Osimhen farkı ve Leroy Sane'nin klası Fenerbahçe'ye yetti. "Yapı" diyenlerin "santrfor" almadığı bir dünyada Don Kişot'lar daha çok yel değirmenlerine savaş açarlar... Okan Buruk, bu sezon "buruk" duran derbi karnesini net bir galibiyetle taçlandırdı, Galatasaray'ı temsil edemeyen sinmiş başkanı ve yönetimine rağmen...