Sane resitali

Fenerbahçe'nin 90+8'de Çaykur Rizespor'dan yediği golle şampiyonluk yolunda iki puan bırakması, Galatasaray'ı Gençlerbirliği maçı öncesinde ekstra motive etmiş. Galatasaray, Eryaman Stadı'ndaki maça müthiş bir öz güven ve moralle başladı. Bu tahrip gücü yüksek futbol Galatasaray'a çok erken bir gol getirdi.

Artık raf ömrünü tamamladığı ileri sürülen, 'kilolu, formsuz, bir daha forma yüzü göremez' denilen İcardi, bunları söyleyenlere dün maçın başında attığı usta işi golle tokat gibi bir cevap verdi. Kaptan, eski günlerinden kesitler sundu Başkent'te!

Bu güzel golde Sane-Yunus-İcardi işbirliği vardı. Harika paslaşmalar vardı!



Erken gelen gol, Gençlerbirliği'nin bütün hesaplarını alt üst etti. Başkent ekibinin direnci kırıldı. Galatasaray istediği gibi oyunu yönlendirmeye başladı. Yeri geldi oyunu hızlandırdı, yeri geldi aktif dinlenmeye geçti sarı-kırmızılı takım. Ligde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Volkan Demirel'in öğrencileri ise Galatasaray'ın milyon euro'luk kramponları karşısında çaresiz kaldı. Maça 10 numara pozisyonunda başlayan Yunus ile Sane'nin mükemmel uyumu, Cimbom'a ikinci golü de getirdi.

Bu kez İcardi-Sane ve Sara ortaklığından gol çıkaran isim Yunus Akgün oldu. İcardi ligde 6 maç sonra gol atarken, ligde 14 gole ulaştı.

Dün bir gol, bir asist yapan Yunus da ligde 6. golünü atarken, 9. asistini yaptı. Galatasaray'da kıvrak çalımları, oyun zekası ve muazzam pasları ile Leroy Sane ön plana çıkan isim oldu. Sane çok istekliydi, maça konsantre olunca neler yapabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi Sane...



Galatasaray, ikinci yarıya da çok iyi başladı. Yunus Akgün, modern bir 10 numara nasıl olur, dün bunu bize gösterdi.

Futbol, kıvrak ve zeki 10 numaralarla bir başka güzel. Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde yine jeneriklik paslaşmalar vardı. Sane ile filelerin sarsıldığı pozisyon! Hakem Batuhan Kolak golü verdi. Ama VAR uyarısı ile monitöre giden hakem, ofsaytı tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.



Ligde tam 7 maçtır gol atamayan Gençlerbirliği, sonunda gol orucunu bozdu. Niang, net bir vuruşla Başkent ekibini umutlandırdı. Golde Uğurcan Çakır'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu. İşin enteresan tarafı ise Niang, tam 5 Galatasaraylı oyuncunun arasından topu ağlara gönderdi.

Gençlerbirliği golünden sonra Okan Buruk'tan hamleler geldi.

İcardi ve Sara kenara gelirken; Lemina ve Lang oyuna dahil oldu. Maçın son anlarında Yunus net bir pozisyonda kötü bir vuruş yaptı.

Dünkü maçta müthiş bir futbol oynayan Sane, gözlerimizin pasını sildi.



Gençlerbirliği, özellikle golü bulduktan sonraki bölümde Galatasaray'ı çok zorladı. İyi de oynadılar, fırsatlar da yakaladılar. Ama ilk yarıda kötü oynayıp, goller yiyerek maçı kaybettiler. Galatasaray ise skor 2-1 olduktan sonra büyük stres yaşadı. Ama maçı kazanıp, Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardılar. Önümüzdeki hafta Rams Park'taki derbi öncesinde büyük moral buldular.