Uçan panter!

İki takım da çok yürekli bir mücadele ortaya koydu. Samsunspor, evinde oynamanın avantajı ile maça iyi başladı. İlk yarıda gole yakın olan taraf, Samsunspor'du. Çok iyi ön alan baskısı yapıp, bordo-mavili takımın hücum yapmasına engel oldular. İkinci yarıya ise Trabzonspor etkili başladı. Ozan ve Zubkov ile gole yaklaştı Trabzonspor... Maçın 69. dakikasında Ndiaye, ikinci sarıdan kırmızı kart gördükten sonra maçı tek kaleye çeviren bir Trabzonspor izlemeye başladık. Onuachu ve Felipe'nin pozisyonlarında kaleci Okan Kocuk çok iyi kurtarışlar yaptı. Samsunspor, Trabzonspor'un oyunun son bölümündeki baskısını çok iyi savunma yaparak kırdı. Ve maç uzatmalara gitti.



Böylesine kritik tek ayaklı eleme maçlarında anları iyi oynamak çok önemli. Trabzonspor son paslarda ve final vuruşlarında çok becerikli değildi. 97. dakikada Onuachu'nun füzesi direkte patladı. Samsunspor savunması maç boyunca adeta nefes aldırmadı Onuachu'ya. Samsunspor, özellikle uzatmaların ikinci bölümünde maçı penaltılara götürmek için oyunu çok durdurdu. Bu dakikalarda da çok pozisyon buldu Trabzonspor. Çünkü yorulan Samsunspor geriye yaslanıp, sadece kalesini korudu. Etten bir duvar ördüler adeta. Sayısız gol pozisyonuna giren Trabzonspor, uzatmalarda da maçı çözecek skoru bulamadı ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Onana mucizesi yaşandı. Adeta bir uçan panter kesilen Onana ilk üç penaltıyı (Satka, Mouandilmadji, Yunus Emre) kurtardı. Bordo-mavililerde Onuachu, Nwakaeme ve Muçi ağları sarsınca yarı finale adını yazdıran taraf Trabzonspor oldu. Samsunspor'u da tebrik etmek lazım. Aslanlar gibi savaştılar.



