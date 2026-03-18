İlk yarılar neden böyle?

Şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK karşısında kontrataktan golü buldu ilk yarıda. Rakibin çok sayıda eksiği olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin ilk 45'te tutuk bir görüntüde olması tribünlerin de adeta uykusunu getirdi. Fenerbahçe taraftarı da şampiyonluktan ümidini kesmiş olacak ki uzun süre sonra tribünler boş kaldı. Yaklaşık 12 bin Fenerbahçe taraftarı, maçı tribünden izledi. Fenerbahçe'nin oyununda düşüş var. Hatta Trabzonspor galibiyetinden sonra bu düşüş kademeli olarak devam etti. Dünkü maç başlangıcı da bu vasat oyuna örnek olarak gösterilebilir. Oysa dün Burak Yılmaz, çok sayıda eksik futbolcu nedeniyle dirençsiz bir Gaziantep FK sahaya sürmek zorunda kaldı. Buna rağmen Fenerbahçe'nin golüne kadar en net pozisyonu bulan taraf da konuk ekipti. Tayyip Talha'nın kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Fenerbahçe'de ilk yarıda Brown, Nene ve golde büyük katkısı olan Cherif dışında sahada savaşan oyuncu yoktu. Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakması kimseyi şaşırtmadı. Zaten son maçta tel tel dökülmüştü. Ayrıca Karagümrük faciasından sonra takımla birlikte hareket etmek yerine, özel aracı ile stadı terk etmesi doğru değildi. Tedesco da böyle düşünmüş olacak ki Kerem'i yedeğe çekti. Gaziantep ikinci yarının başında Maxim'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun topa elle müdahalesini göremedi. Pozisyon için VAR müdahalesi geldi.

Fenerbahçe, Gaziantep'in golüne anında reaksiyon gösterdi. Kante'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu, Abena ters bir kafa ile kendi kalesine gönderdi. Ardından hızlı bir kontratakla üçüncü golü buldu Fenerbahçe! Gol yağmuru Nene yönetiminde devam etti. Nene, dünkü maçta hat-trick yaparken, ligdeki 9. golünü de kaydetmiş oldu. İkinci bölümde Asensio kendine geldi ve etkili futbolunu iki asistle süsledi. İlk yarıda adeta durarak oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda futbol oynamaya karar verince çok rahat bir galibiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu, son bölümde oyuna girdi. Ama Kerem girene kadar Fenerbahçe zaten 3 puanı cebine koymuştu.

Tedesco şuna kafa yormalı: Biz maçların ilk yarılarını neden boşa geçiyoruz? Biz neden ilk yarılarda takır takır top oynamıyoruz! Fenerbahçe farklı kazanarak kendine geldi. Tedesco ve Sadettin Saran yönetimi de rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları, zayıflamış olsa da devam ediyor. Ama Fenerbahçe dün farklı kazanmış olsa da bu oyun şampiyonluk için yetmez.