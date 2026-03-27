Dünyalar bizim olacak bizim!

Dolmabahçe'de harika bir atmosfer altında maça başladık. Her yer kırmızıbeyaz. Tüm Türkiye tek ses tek yürek olmuştu. Yıldızlar topluluğu Türk Milli Takımı'nın karşısında kurt hoca Lucescu'nun Romanya'sı vardı. Katı bir savunma anlayışı ile bizi kilitlemeye çalışacaklarını biliyorduk. Öyle de yaptılar zaten. O yüzden ilk yarıda Romanya duvarını aşmayı, delmeyi başaramadık. Hem oyunu soğutmaya çalıştılar, hem de yıldızlarımıza çok fazla alan bırakmadılar.

Biz de Montella'nın talimatı ile rakip kaleye uzaktan şutlar attık. Ama bu şutlarda çok fazla kaleyi bulamadık. İlk yarıda biz Arda Güler ile gole çok yaklaştık, Romanya ise Hagi ile bir pozisyonda yüreklerimizi ağzımıza getirdi. İlk 45'te oyunun savunma tarafında İsmail Yüksek kusursuzdu. Hücum yönünde ise Kenan Yıldız harika işler yaptı. Ferdi ve Kenan'ın kanadından yani sol kanattan Romanya savunmasına ecel terleri döktürdük. Barış Alper'in kanadını ise çok iyi kapattı Lucescu'nun öğrencileri.

İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladık. Arda Güler'in uzun menzilli jeneriklik ortasına hareket eden Ferdi Kadıoğlu, şık bir golle başta Dolmabahçe olmak üzere tüm Türkiye'ye bayram havası yaşattı. Gooolll; gooooollll, goooooooollll! Ferdi'nin golünün hemen ardından Romanya kalemizi yokladı. Hagi'nin kötü vuruşu sonrasında derin bir oh çektik. Öne geçtikten sonra Romanya kalemize daha çok adamla gelmeye başlayınca biz de boş alanlar bulmaya başladık. Kenan Yıldız'ın muazzam şutunda top, üst direkte patladı. Ah be! Bu müthiş füze, ağları delmeliydi. Maçın yıldız isimlerinden Arda Güler resital sunmaya başladı.

Milimetrik pasları ve mükemmel şutları ile Radu'nun koruduğu kaleyi şut bombardımanına tuttuk. 37 kupalı, 80 yaşındaki Lucescu, saygı duyulası kurt hocaydı ama karşısında yıldızlar topluluğu Türk Milli Takımı vardı. Romanya karşımızda haddini bilerek oynadı. Yani katı bir savunma ve gol yemeyelim anlayışı. Türkiye'ye karşı bir yer kadar dayanabilirlerdi. Onu yaptılar ama sonrasında güçleri yetmedi. Oyunun sol bölümünde Romanya'nın etkili atakları oldu. Bu ataklardan birinde Stanciu'nun şutunda top bütün savunmamızın bakışları arasında direkten döndü.

Bizim için büyük bir şans anıydı. Montella, Romanya'nın bu tehlikesinden sonra hemen oyuna Orkun'u alarak orta alanı yani merkezi sağlama aldı. Böylelikle Romanya'nın baskısını kırıp, tekrar rakip kalede gol aramaya başladık. Çok akıllı bir taktikle Romanya'yı yendik ve şimdi rakibimizi bekliyoruz. Slovakya veya Kosova ile finalde karşılaşacağız. (Not: Bu yazıyı yazdığım sırada Slovakya-Kosova maçı daha başlamamıştı. ) Salı günü 24 yıllık rüyayı gerçekleştireceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Başaracağız. Tebrikler Bizim Çocuklar! Çok az kaldı çok az! Dünyalar bizim olacak!