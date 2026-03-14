Gönder Tedesco’yu Getir İsmail Kartal’ı!

En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim: Tedesco'yu hemen gönderin, İsmail Kartal'ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı'nın ardında... Adam, takımda ne kadar düz oyuncu varsa sahaya sürmüş, Skor üretebilecek, oyun aklı olabilecek, çalım atacak, baskı kuracak oyuncular ise kulübede. İnanılır gibi değil. Bir takımın 11'i ile ancak bu kadar oynanabilir! Tedesco, amatörce kadro kurulumu ile Fenerbahçe'nin adeta canına okurken, 'Hoca sen ne yapıyorsun! Çılgınlık bu' diyebilen de yok. İlk yarıda birbirine benzer 4 orta saha oyuncusu ile sahaya çıkıyorsun.



Lig sonuncusu Karagümrük, Fenerbahçe orta sahasını adeta otobana çevirdi ilk yarıda. Fenerbahçe'de Guendouzi dışında ilk yarıda savaşan, yüreğini ortaya koyan başka bir oyuncu yoktu sahada. Daha iyi oynayan, rakip kalede daha çok pozisyon bulan takım lig sonuncusu Karagümrük'tü. Bir takım, bir maçta kornerden iki gol birden yer mi? Amatör takımlar bile yemez! Fenerbahçe'nin ilk yarıda yediği iki gol de korner atışından geldi. İlk 45'te Karagümrük 13 kez rakip ceza sahasına girerken, Fenerbahçe'de bu sayı sadece 8 idi.



Tedesco, hatasını anladı ve ikinci yarıya başlarken dört oyuncu birden değiştirdi. Mert, İsmail, Fred ve Kerem kenara gelirken; Asensio, Brown, Musaba ve Nene oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye hayat veremedi. Giren oyunculardan sadece Musaba, hücuma biraz olsun hareket getirdi. Ama Musaba'dan isabetli bir orta beklemek tam bir hayal! Bir kanat oyuncusu bu kadar mı isabetsiz ortalar yapar arkadaş!



Fenerbahçe, ligin dibindeki Karagümrük savunmasını aşmayı başaramadı. Karagümrük belki de bu sezonki en rahat galibiyetini aldı. Ligde 25 maçta sadece 3 galibiyeti olan Karagümrük, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'yi yıkmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezon ilk yenilgisini Karagümrük'ten almış oldu. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de oynanan kötü futbol, 25 milyon Fenerbahçe taraftarını kahretti. Golcüsü olmayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında net pozisyona giremeden maçı tamamladı. Lig sonuncusu Karagümrük'ü gösterdiği olağanüstü mücadele nedeniyle de tebrik etmek lazım.