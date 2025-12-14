Hedefleri ve planları çok farklı

CANLI SKOR ANA SAYFA
14 Aralık 2025, Pazar

MURAT ÖZBOSTAN

Trabzonspor için çok önemli bir sınav. Beşiktaş için öyle diyemem! Siyah-beyazlı takım hedeften uzaklaştı. Ama prestij açısından kıymetli. Trabzonspor biletlerini sattı, kapalı gişe ilk defa bir maça çıkacak. Ama Onuachu gibi takımın neredeyse yarısını ifade eden bir oyuncusu yok. Bir de en formda ismi Pina… Beşiktaş bu açıdan rahat. İleride Ha Abraham oynamış ha El Bilal Toure.. Ayrıca Cengiz ve Jota Silva yok. Ama yerlerine forma giyecek alternatifleri hazır. Şunu demek istiyorum; Beşiktaş'ın dertleneceği bir maç değil. Kaybetse hiçbir şey olmaz. Trabzonspor için öyle değil. Havaya girmiş bir camia ve şehir var. Sahaya odaklanırsak; elbette Karadeniz ekibi favori. Ama Beşiktaş'ın kafaca rahat olması Trabzonspor için de bir dezavantaj. Galatasaray, Antalya'da kazandı. Artık bordo- mavili takım için daha da önemli bir derbi haline geldi. Futbolun güzelliklerinin, iyi oyunun konuşulduğu bir müsabaka olsun.

