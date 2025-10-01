Tüm dünya kimin daha büyük olduğunu gördü!

Maçın ilk yarısında Liverpool'a dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdi Galatasaray! Maçtan önce A Spor'daki yayınımda 'Galatasaray'ın Liverpool'dan nesi eksik! Çıkıp Aslanlar gibi oynarız' dedim. İlk yarıda Galatasaray'ın İngiliz devinden eksiği değil, fazlası vardı. Aslan, Rams Park'ta pençesini çıkardı ve Liverpool'lu futbolcuları adeta kediye çevirdi. İlk 45 dakikada farka bile gidebilirdik.

Liverpool'un Gakpo'su, Wirtz'i, Ekitike'si Soboszlai'si varsa bizim de Osimhen'imiz, Barış Alper'imiz, Yunus'umuz var dedik. Aslanlarımız, ilk yarıda İngilizler'e futbol dersi verdi. Daha maçın 2. dakikasında Barış Alper ile Liverpool kalesine indik. Alisson karşı karşıya kurtardı. Barış Alper Yılmaz'ın durmaya niyeti yoktu. Rüzgarın oğlu, aldığı her topla Liverpool kalesine ışık hızında aktı. Bu pozisyonlardan birinde ceza sahasında yere indirildi. Hakem Clement Turpin, penaltıyı verdi. Osimhen de penaltıda topu Liverpool ağlarına yapıştırdı. Osimhen Galatasaray formasıyla 40. golünü atarken; Şampiyonlar Ligi'ndeki sayısını da 10'a çıkardı.

Bu golden sonra Liverpool etkili olmaya çalıştı. Davinson, Abdülkerim, Jakobs ve Torreira ile öyle müthiş savunma yaptık ki... Bir de kalemizde Uğurcan Çakır olunca, İngilizler'i ilk 45'te hüsrana uğrattık. İlk yarıda her şey istediğimiz gibi gitti. Dünyanın en pahalı dördüncü takımına nefes aldırmadık. Kim daha büyükmüş tabelada gösterdik!

Liverpool ikinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı. Bu dakikalarda savunmada yine güçlü durduk. 53'te Osimhen karşı karşıya pozisyonda Alisson'u geçemedi. Liverpool karşısında tonla gol pozisyonuna girdik. Böylesine bir arenada yakaladığın zaman atacaksın! 55'te Alisson sakatlandı çıktı; yerine Mamardashvili girdi. Arne Slot, Galatasaray karşısında ezilen takımına güç katmak için 3 oyuncu değişikliğine birden gitti 62'de. Salah, Bradley ve İsak oyuna girdi. Okan Buruk'tan da 71'de iki hamle birden geldi. Osimhen ve Yunus çıktı. İcardi ve Sallai maça dahil oldu.

Salah ve İsak gibi dünya yıldızlarının girmesi de sonucu değiştirmedi. Çünkü Galatasaraylı futbolcular galibiyete inanmıştı. Liverpool'un usta ayaklarına nefes bile aldırmadılar. Onları çaresiz bıraktılar. İnanılmaz bir mücadeleye imza attılar. Sahada savaşan kazanır. Sonuna kadar savaştı sarı kırmızılılar dün. Liverpool gibi bir devi eze eze Aslantepe'ye gömdük. Tek kelime ile helal olsun. Bu zafer çok yakıştı. Sarı kırmızılı formayı giyen herkes muhteşem bir futbol sergiledi, destansı bir galibiyete imza attı. Galatasaray bu futbolla tarih yazmaya devam eder.