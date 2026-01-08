Manuel Ugarte transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın orta saha adaylarından bir tanesi olan Manuel Ugarte'nin, farklı bir takıma transferine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 08.01.2026 - 17:13
Ara transfer döneminde eksiklerini gidermek için isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha pozisyonu için ekleme yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Uruguaylı oyuncu Manuel Ugarte'yi bir süredir gündemine tutuyordu.
Bu isimle ilgili olarak Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi.