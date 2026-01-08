Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Ligi'nde karşılaştıkları ve 3-1 kaybettikleri Braga maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Braga'nın kalecisinin çok zaman geçirdiğini eleştiren Portekizli teknik adam, "Bence korkunç olan tek şey, Portekiz Ligi'nde artık rutin hâle gelen ve benim Türkiye Ligi'nde çok eleştirdiğim, şimdi ise Portekiz'de de karşıma çıkan bir durum: Kalecilerin en ufak bir onurunun, en ufak bir profesyonelliğinin ve oyuna duydukları en ufak bir saygının olmaması. Çünkü kaleci sakatlandığında oyunun duracağını ve maçın oynanmayacağını çok iyi biliyorlar.

Bu durum artık abartılıyor. João Pinheiro bugün yaptığı az sayıdaki doğru işten biri olarak yaklaşık 30. dakikada kaleciye sarı kart gösterdi. Ancak sonrasında kaleciler parmaklarıyla 5, 4, 3, 2, 1 diye saymaya başlıyor, ama bu sürelerin bitmesine asla izin verilmiyor; köşe vuruşu bir türlü kullandırılmıyor ve cezalandırma da yapılmıyor. Günümüzde Portekiz'de (ve sadece Portekiz'de değil) kaleciler oyunun dinamiği üzerinde çok büyük bir kontrole sahip. Oyunun akışı üzerinde fazlasıyla kontrol kuruyorlar." ifadelerini kullandı.