Penaltı iptali doğru

Galatasaray oyuna iştahlı, istekli ve etkili başladı. Okan hoca formsuz Sane'yi kesip oyuna merkezde İlkay ile başlaması akıllı bir hamleydi. Oyuna çok olumlu yansıdı. Osimhen çıkana kadar çok özveriliydi, çok çalıştı. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa Galatasaray erken tabela yapardı. Barış Alper sol kanadı çok efektif kullandı. Singo büyük güven veriyor oyuna dinamizm katıyor. Liverpool 62'den sonra tüm silahlarını sahaya sürdü. Oyunu kontrol eden ve topa sahip olan taraftı. Galatasaray topun arkasına geçip kalabalık savunma yaparak geçit vermedi. Geçiş oyununu iyi yaparak pozisyonlar buldu. Oyundan hiç düşmedi. Dirençli, akıl dolu futbol ile galibiyeti hak etti. Bu galibiyet büyük moral ve güven getirdi.

Clement Turpin 43 yaşında hakemliğinin en olgun, verimli ve ustalık dönemini yaşıyor. Maçın başında Lemina'yı sözlü ikaz ederek otoritesini ortaya koydu. 14'de Liverpool lehine muazzam bir avantaj oynattı. Dönüşünde Szoboszlai ellerini kollarını kullanarak Barış'a faul yapınca tereddütsüz penaltıyı verdi. Örnek karardı. Majör karar doğru olunca sarı kartı pas geçti. 37'de 1 nolu yardımcı Nicolas Danos'un Osimhen'e kaldırdığı bayrak hatalıydı Szoboszlai ofsaytı bozuyordu. 45+3'te frikikte yaşanan karambolde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğruydu. 49'da Osimhen faul ve frikik bekledi ama önündeki topu Jones çok temiz aldı. 60'da Barış'a yaptığı kontrolsüz hareket dolayısıyla Frimpong'a sarı çıkmalıydı!

Bu maçlarda UEFA hakemlerden hatalı karar olsa da oyun kontrolü ve saygı konusunda sıfır taviz istiyor. Bazı kararlarını beğenmesek de Turpin son derece sakin ve otoriterdi. Oyuncular sözlü itirazlarda bulunca gereksiz sarı kartlar gördüler! 87'de Konate-Singo arasındaki topa vurma mücadelesinde topa vuran Singo idi. Hakem hatalı kararla penaltı verdi. VAR Jerome Brisard doğru müdahale ile hakemi OFR'ye çağırdı. Penaltı iptali doğruydu