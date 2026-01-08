Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda bir açıklama yayınladı.
Sarılacivertlilerin açıklaması şöyle:
Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
