Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda bir açıklama yayınladı.

Sarılacivertlilerin açıklaması şöyle:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.