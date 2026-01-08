Jose Mourinho'nun Benficası, Galatasaray'ın istediği o yıldıza talip!
Son dakika Galatasaray haberleri: Kış transfer dönemi kadar yaz transfer döneminde de sesini duyurmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu hakkında eski bir rakiple karşı karşıya. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sarıkırmızılıların çok istediği o oyuncuyu kadrosuna katmak için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da ses getirmeyi hedefleyen Galatasaray, bu transfer dönemi kadar yaz ayındaki transfer dönemine de büyük önem veriyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'de olduğu gibi, yaz aylarında bir yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen sarıkırmızılılar, dünyaca ünlü bir ismin transfer operasyonunda sürpriz bir rakiple karşılaştı.
Jose Mourinho'lu Benfica'nın, Galatasaray'ın çok istediği yıldızı Portekiz'e geri döndürmek istediği ve transfer yarışında öne geçmek istediği öğrenildi.
Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan Bernardo Silva, eski kulübü Benfica'nın radarında.
Manchester City'de kalması garanti olmayan Portekizli yıldızın sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve İngiliz kulübüyle henüz kontrat uzatma konusunda bir görüşme yapılmış değil.
Somos Fanaticos'ta yer alan habere göre yıldız oyuncunun altyapısından yetiştiği Benfica'nın, Suudi Arabistan kulüpleriyle birlikte artık Galatasaray'la da rekabet etmesi gerekiyor.
Haberde, Galatasaray'ın oyuncuyu gelecek sezon transfer etmek için ilk temasları kurduğu ve bir ön sözleşme imzalamak için fırsat kolladığı belirtildi.
Oyuncuya taliplerin fazlalığı nedeniyle, yıldız ismin ve temsilcilerinin ocak ayında yeni bir kulüple anlaşmaya varmasının pek olası görünmediğinin de altı çizildi.
Bernardo Silva'nın sezon sonuna kadar bekleyerek en iyi teklifi değerlendirmesi bekleniyor.
Manchester City'den yıllık 15,6 milyon sterlinlik bir ücret alan Bernardo Silva'nın, aldığı maaş nedeniyle bu kontratı ocak ayında bırakmak istemediği ve bu sebeple yaz aylarındaki tekliflere sıcak bakabileceği aktarıldı. Bu sezon Manchester City formasıyla 27 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.