Son dakika Galatasaray haberleri: Kış transfer dönemi kadar yaz transfer döneminde de sesini duyurmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu hakkında eski bir rakiple karşı karşıya. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sarıkırmızılıların çok istediği o oyuncuyu kadrosuna katmak için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da ses getirmeyi hedefleyen Galatasaray, bu transfer dönemi kadar yaz ayındaki transfer dönemine de büyük önem veriyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen'de olduğu gibi, yaz aylarında bir yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen sarıkırmızılılar, dünyaca ünlü bir ismin transfer operasyonunda sürpriz bir rakiple karşılaştı.