Galatasaraylı yıldız İngilizleri peşine taktı! Transfer...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından birine ilgisi olduğu ve oyuncuyu takip listesine aldığı belirtildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 08.01.2026 - 16:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 - 16:58
Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın transfer listesine girdiği belirtildi.
Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz kulübünün, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Sambacı futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Orta sahada görev yapan Sambacı futbolcunun, Premier Lig temposuna ve fiziksel yapısına uygun profiliyle İngiliz kulübünün scout ekibi tarafından yakından izlendiği ifade ediliyor.