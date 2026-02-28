28 Şubat 2026, Cumartesi ZEKİ UZUNDURUKAN













Fatih Tekke atomu parçalıyor! Trabzonspor, Papara Park'ta lig sonuncusu Karagümrük ile oynuyor ve ilk yarıda kaleyi bulan tek şutu vardı. O da gol oldu zaten!

Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor'un taraftarı nerede?

Tribünler neden bu kadar boş!

Trabzonspor, Ramazan'da ilk kez oynamıyor. Cuma maçına da ilk kez çıkmıyor!

Bilet fiyatları da öyle çok abartılacak kadar pahalı değil.

Disiplin Kurulu, yaklaşık 15 bin Trabzonspor taraftarının kartlarını bloke etmiş. Hepsini anladım da… (Bu arada başka takımların statlarında 20-25 bin taraftar toplu halde hakeme küfür ederken, bu Disiplin Kurulu acaba nerede?

Disiplin Kurulu'nun gücü sadece Trabzonspor'a mı yetiyor! Bu nasıl bir futbol adaleti!) Geriye kalan koltuklar neden bu kadar boş! Bu takım zirve yarışının içinde ve tribünlerinde bir avuç taraftarı var!

Trabzonspor, dar ve mütevazı kadrosu ile adeta suda ateş yakıyor.

Başarı ise başarı! Futbol ise futbol!

Hoca ise hoca! Her şey tamam.

Ama zincirin en önemli halkası olan taraftar tribünlerde yok!



Trabzonspor, Karagümrük karşısında ilk yarıda adeta orta sahası olmadan oynadı. Oulai tek başına ne yapabilirdi ki… Bouchouari ayağına aldığı her topu ya rakibine kaptırıyor, ya da pas hatası yapıyor.

Fatih Tekke, üçlü savunma anlayışı ile maça başladı. Üç stoperden Batagov sol bek gibi sık sık ileri çıkarken, Saviç yine yaptı yapacağını.

Bu kez ağır olmanın getirdiği hatadan daha facia olanı yaptı.

Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu seyretti resmen.

Ne çevre kontrolü yaptı Saviç, ne de topu almaya çalıştı.

Verde araya girdi ve skoru eşitledi.

Saviç tecrübesindeki bir stoper nasıl böyle bir hata yapar!

Trabzonspor'un 'gökdeleni' Onuachu'nun attığı kafa golünde Ozan Tufan'ın asisti harikaydı.



İkinci yarıda o ilk yarıdaki temposuz Trabzonspor, yerini tam anlamıyla bir TSunamiye bıraktı.

Bunda Fatih Tekke'nin yaptığı iki nokta atışı değişikliğin rolü büyük oldu. Bouchouari ve Felipe kenara gelirken; Okay ve Zubkov oyuna dahil oldu.

Zubkov hücuma hareket; Okay orta alana direnç kazandırdı.

Ve Trabzonspor'un golleri art arda geldi. Yeni transfer Nwaiwu, peş peşe attığı iki kafa golüyle skoru bir anda 3-1'e getirdi.

Ligde 18 gole ulaşan Onuachu, 1 gol, 1 asistle yine maça damgasını vurdu.



Trabzonspor dünkü maçta kafayı çalıştırdı. Üç golde de kafalar konuştu.

Fatih Tekke, modern futbolda sınırları zorluyor adeta.

Batagov'un bir sol bek gibi sık sık ileri çıkıp ortalar yapması, Nwaiwu'nun duran toplarda gol arayıp, iki kez ağları sarsması Trabzonspor'un kalıplarının dışına çıktığının bir göstergesi.

Fatih Tekke, kafa yoruyor, dersine çalışıyor. Sahada bu takımla adeta atomu parçalıyor!

Fatih Tekke ile Trabzonspor'un geleceği aydınlık; yolu açık!

Trabzonspor camiasının ve taraftarının, Fatih Tekke'ye daha fazla destek vermesi şart!

Tablo ortada!

Puan durumuna bakın, ne dediğimi daha iyi anlarsınız!