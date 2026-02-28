Kafalar çalıştı 3 puan geldi

Trabzonspor'un ilk yarıdaki fotoğrafı netti: Top sende gibi, oyun rakipte. Çünkü düzen topu ilerletmeyi değil, aynı yerde çevirmeyi üretti. Stoperden stopere, bekten stopere dolaşan pas trafiği seyirlik kaldı; dikine pas yok, araya koşu yok, üçüncü bölgeye taşıyacak bağlantı yok. Karagümrük panik yapmadı, sadece hatayı bekledi. Trabzonspor adına ise kapanan takıma karşı kilidi açacak bireysel kalite, doğru yerleşim ya da sürekli hareket... İlk yarıda üçü de eksikti. İkinci yarıda "aynı planla biraz daha" değil, planın doğası değişmeliydi ve Fatih Tekke bunu yaptı. Bouchouari-Okay değişikliği merkeze farklı bir pas ritmi ve yön duygusu getirdi. Augusto-Zubkov hamlesi sağ kanada oyun aklı kattı; top ayağına geldiğinde ne yapacağı belli bir oyuncu ile kanat organizasyonu yeniden kuruldu.

Top artık geride değil, ileriye aktı. Bu değişim beklerin karar kalitesini de yükseltti; bindirmeler boş koşu olmaktan çıktı, planlı hale geldi ve Trabzonspor üçüncü bölgede çoğaldı. Sonuç goller duran toptan geldi ama rastgele değildi: Baskının getirdiği iki korner, çalışılmış iki organizasyon, arka direkte Nwaiwu'nun kafa vuruşları... Özetle Tekke'nin hamleleri oyuncu değil, zihniyet değişikliğiydi. Trabzonspor ilk yarıda kaybettiği oyunu ikinci yarıda sahiplendi; daha çok koşarak değil, daha doğru düşünerek ayağa kalktı.