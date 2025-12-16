16 Aralık 2025, Salı ÖMER ÜRÜNDÜL











Montella gibi düşünmeli! Fenerbahçe ilk yarıda organize bir futbol sergiledi. Bunun yanında da 3 gol atıp, 4 de net gol kaçırdı. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ilk defa sahneye 40. dakikada çıktı. Duran da kazandırdığı ucuz penaltı dışında sahada yoktu. Peki bu şartlarda nasıl böyle bir etkinlik oldu? Çünkü Konyaspor, takım olarak sahada yoktu. İkinci yarıda ise Fenerbahçe tamamen durdu. Bundan faydalanan Konyaspor da prestij mücadelesine geçti. Bazı tehlikeli pozisyon da buldular. Skriniar ve Ederson bayağı ter attılar. Maçın sonlarına doğru ise F.Bahçe 4. golü de bulup 3 puanı kazandı. Talisca'nın ikinci golü gerçekten mükemmeldi. Gelelim genel gözlemlerime... Niye iki çok farklı devre sergilendi? Çünkü Asensio ile Talisca birlikte uzun süre oynadıklarında yüksek tempolu ve etkili bir oyun oynamak mümkün değil. Bu dün gece de görüldü. Mert Müldür uzun zaman sonra forma buldu, yine görevini başarıyla yaptı. Çünkü istikrarlı bir oyuncudur. Tedesco niye Oğuz'a az şans veriyor anlamadım, onu mutlaka kazanması lazım. Fred'de gelişim açıkça gözüküyor, bu iyi haber. Duran'ın ise ne yaptığını ben anlayamıyorum. Bilhassa arkadaşlarıyla hiçbir bağlantısı yok. Üstelik yine bir sakatlık geçirdi.

Benim Tedesco'ya bir tavsiyem var. İki santrfordan istediği verimi alamıyor. Bana göre Talisca'nın yapısı santrfora hiç uygun değil. Bir de Montella modelini denese. Milli Takım'da Kerem santrforu başarılı oynuyor, çok da iyi hücum pres yapıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'la da Milli formada iyi bağlantı kurabiliyor.