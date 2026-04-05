05 Nisan 2026 MUSTAFA ÇULCU













Trabzonspor hak etti Trabzonspor'un sahaya sürdüğü ilk 11, önde baskı, konsantrasyonu ve kontrollü oyunu galibiyeti istediğini net ortaya koydu. Onana'nın geriden oyunu kuran pasları ve özellikle Onuachu'ya uzun topları etkiliydi. Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklik ve golle girdi. 45-60 arası oyunu kontrol eden taraftı ancak Trabzonspor'un duran toplarda gol üstünlüğü bir kez daha öne çıktı ve galibiyeti getiren golü buldu. Çok çekişmeli geçen ikinci yarı sonrası Trabzonspor dirençli, akıl dolu oyunuyla galibiyeti hak etti.



MHK'nin evrensel atama prensiplerini yok sayan, sunumlarında ballandıra ballandıra anlattığı VeTAS, Yapay Zeka'nın nasıl içi boş bir aldatmaca olduğunu ispat edercesine 2 takımın oynadığı son 4 maçın 4'üne de Cihan Aydın'ı ataması VAR'a da Erkan Engin'i oturtması beceriksizlik, kalitesizlik ve sözün bittiği yer. Kendince balans, bizce uydurma ve eyyam kokan fauller çalarak izleyenleri çıldırttı. Barış'ın ayağına basan Ozan'a çok geç çıkan sarı doğru lakin gecikme kartın dışarıdan üflendiğini düşündürtüyor!



Peki... 29'da Trabzon atağında Ozan'a kontrolsüz giren Lemina'ya niye avantaj sonrasında sarı göstermiyorsun? Torreira-Augusto pozisyonunda 33'te uydurma bir faul çalınca Onuachu'ya giden müthiş pas badem oldu. 54'te Barış-Pina pozisyonunda hakem Barış'a sarı gösterdi. Sahada kırmızı çıkarsa hayır diyemeyiz. Lakin VAR müdahalesi geldi bombayı hakemin kucağına bıraktı. OFR'de izleme sonrası hakem kararında kaldı. Açık ve bariz bir hata mıydı, temel soru ve bizim VAR çıtamız maalesef bu! Korkak, ürkek, zihinsel yıpranış yaşayan palyatif çözümlerle maçı yönetmeye çalışan berbat bir hakem seyrettik.