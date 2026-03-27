Büyük fark var

Türk futbolunu yakından bilen Lucescu, Romanya'yı gol yememeye odaklı futbol planını ile oynatıyor. Risk almıyor sabırla tüm hücumlarımızı 6-3-1 gibi kalabalık savunma ile karşılıyor.

Kanat forvetlerimiz Barış ve Kenan'ın ne kadar etkili olduklarını bildiği için onları durdurmak adına kanat hücumcuları Man ve Mihaila savunmaya yardıma geliyorlar. Ferdi içeriye santrafora koşu yaparak Kenan'ın önünü açmaya çalışsa da iki kişi ile önlem alınca etkili olamadık. Barış'ın kanadını ilk yarı hiç işletemedik.

Kalabalık rakip savunmayı açmamız için daha fazla topsuz koşulara ve öne ekstra oyuncu çıkarmamıza ihtiyacımız var dediğimiz anlarda Kerem boş koşu yaptı defansı şaşırttı Arda muhteşem pasıyla Ferdi'yi buluşturdu ve beklediğimiz golümüz geldi. Zayıf bir takım olan Romanya ile Türkiye arasında oyun ve oyuncu kalitelisinde çok büyük fark var. Bu fark ikinci yarı çok daha fazla ortaya çıktı.

Romanya golden sonra öne çıkmaya başladı. Bizim istediğimiz oldu. İyi futbol olmayabilir ama önemli olan turu geçtik şimdi sıra finalde.

Türkiye o Dünya Kupası'na gidecek.

Françoiş Letexier 36 yaşında son yıllarda UEFA'nın ve Fransızların güvendiği, formda hakemlerinden. Asıl mesleği İcra memurluğu olan Letexier atletik yapısıyla çok koşan, sürekli hareketli, pozitif oyuna destek veren, oyuncularla iletişimi iyi, evrensel kurallara, VAR protokolüne sadık 2024 Avrupa Şampiyonası finalini yöneten en genç hakem. Basit temasları oynattı oyuna tempo kattı.

Oyunda olması gereken yerde ortaya çıktı sonra kaydoldu. Oyun kontrolünü hep elinde tuttu. Kalitesini ortaya koydu. Mert'e faulünde pozisyonla göz temasını erken kesince son eylemi göremedi Mihaila'ya sarıyı göstermedi. Birligea'ya faulünde Abdülkerim'e sarı göstermeliydi. Gösterdiği diğer sarılar doğruydu. Başarılı bir performans gösterdi.