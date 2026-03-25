Atama için UEFA’ya teşekkür etmeliyiz! UEFA işi sıkı tutmuş. Belli ki Türkiye- Romanya karşılaşmasını çok önemsiyor. François Letexier, Fransızların son zamanlarda yetiştirdiği, UEFA'nın en iyi hakemlerinden. Liverpool-Galatasaray maçında Szymon Marciniak'ın sakatlığı sonrası hakem değişikliği olayından sonra 4. hakem konusunda da titiz davranmış. 42 yaşındaki bir başka deneyimli Fransız Benoit Bastien'i görevlendirmiş. Letexier, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya-İngiltere finali yöneten en genç hakem ünvanına sahip. 2023'te M.City-Sevilla arasındaki Süper Kupa'yı yönetti. Letexier, bu güne kadar alt kategori maçları hariç 27 Şampiyonlar Ligi, 17 Avrupa Ligi olmak üzere 86 üst düzey müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 7 maça çıktı. B.Dortmund-Beşiktaş (5-0) ve Sevilla-Fenerbahçe (2-0) karşılaşmalarında da hakem oydu. Atletik, çok koşan, dinamik, oyuncularla iletişimi iyi olan, oyuna tempo katan, evrensel oyun kuralları ve VAR protokolüne bağlı, objektif ve idealist bir hakem. UEFA Elit hakemleri içinde sürekli çıkışta. UEFA'ya bu özenli hakem ataması için teşekkür etmeliyiz. Hakemi düşünmeden, futbol odaklı oyunla kazanacağımız iyi bir maç olacaktır.