Tedesco’ya yazar

Fenerbahçe'de baskı, coşku ve tempoyu geçtim futbol adına bir şey yok. Durarak oynuyorlar. Sanırsınız oyuncular birbirlerine küs. Rakip ise ligin sonuncusu ama keyifle oynuyor, güncel futboldan örnekler sunuyor. İki korner, iki gol. Fenerbahçe ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Lakin hiçbir şey değişmedi. Son maçlara baktığımızda çekirge bir zıpladı iki zıpladı ama üçüncü de yere çakıldı. Şampiyonluk yarışı bitti. Şimdi ikincilik mücadelesi başladı. Bu hüsran Tedesco'ya yazar. Önceki hafta 1. Lig maçında 63 dakika içinde 3 kez VAR müdahalesi yemiş bir hakeme bir sonraki hafta asla maç verilmez. Aksine dinlendirilir. Ama bizde başarısızlığa ceza yerine ödül veriliyor. Utanmasalar derbi verecekler! Hal böyle olunca da Mehmet Türkmen kendini hakemliğin ikonu sanıyor! Kabahat onda değil onu bu havaya sokanlarda... Fauller, kartlar, yer alma sorunları devam ediyor. 18'de Yiğit Efe rakibi Larsson'u kaçırınca arkasından formasından çekti, bırakmadı. Forma net uzadı, penaltı ve rakibin bariz gol şansını tutarak çekerek engellediği için Yiğit Efe kırmızı kart olmalıydı. Hakem veremedi. Hakemlik bitti. VAR çekmenin şiddetini hakeme bıraktı, devreye girmedi, VAR bitti! Merakım şu: pozisyon aksi olsaydı Ferhat'ın hakemleri bu futbol iklimimizde acaba ne yaparlardı? K.Gümrük'ün attığı iptal edilen golde Tiago ofsayt, iptal doğru. 40'ta Fenerbahçe penaltı bekledi Barış'ın sağ kolu açık lakin görüntüye göre topun hızı şekli hiç değişmiyor kola ve temas yok. Hele 64'te yaşanan kargaşada çaresizliği ve sonrasındaki kararları ise bize hakemliği de bilmediğini gösterdi.