Estetik profesörü!

Kante transferi ile iyice havaya giren; kenetlenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği engelini çok rahat ve farklı geçti. Bütün gözler elbette ki Kante'nin üzerindeydi. Oyunda kaldığı 61 dakika boyunca kalitesini konuşturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde topu kapan ve Asensio'yu gören isim Kante idi. Fenerbahçe'nin iki lider oyuncusu var; 9 numara pozisyonunda oynayan Talisca ve 10 numara Asensio! Bu iki oyuncu güçlerini ve kalitesini birleştirince, tahrip gücü yüksek bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Dün de öyle oldu.



Uzun süredir gol atamayan Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle hem kendine geldi, hem de kendisini eleştirenlere en güzel cevabı verdi. Fenerbahçe, ilk yarıda vites yükseltip gaza basınca, üç puanı getirecek skoru üretti. İkinci yarıda ise Trabzonspor derbisi düşünülerek frene basıldı. Bu yüzden ikinci yarının ilk 15 dakikasında Gençlerbirliği etkili oldu ve kornerden golü de buldu Başkent temsilcisi. Fenerbahçe'nin yediği golde kaleci Ederson'un hatası var. Bu kadar yıldız bir kaleciye böyle bir hata yakışmadı.



Karşılaşmanın en güzel hareketi ise 41. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Mert Müldür'ün yerde yattığını gören Oğulcan, gol pozisyonunu devam ettirmedi ve durdu. Oğulcan'ın bu centilmence hareketini tribünler alkışladı. Bu güzel oyuna yakışacak bir hareket yaptı Oğulcan! Helal olsun! Bu sezonun Fair-Play ödülüne aday olmalı bu hareketi ile. Fenerbahçe'de Oosterwolde, her maç rakipleri ile tartışmaya giriyor. Tedesco'nun kendisini uyarması lazım. Bir gün bu hareketleri yüzünden takımını yakabilir. Daha sakin olması lazım.



Fenerbahçe'de dün özellikle de beklerin (Semedo ve Mert Müldür) ileri çıkışları ve hücuma verdikleri katkı dikkat çekiciydi. Kerem, Asensio ve Talisca, takımın gol yükünü çekerek santrfor eksikliğini hissettirmiyor. Ama zorluk derecesi yüksek maçlarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Futbolda estetik güzellikleri sergileyen Asensio'nun, Kerem'e attırdığı goldeki klas pası jeneriklikti.



Gözlerimizin pasını sildi 'estetik profesörü' Asensio! Bir de direkte patlayan füzesi var ki Asensio'nun! Topun şiddetinden gözlerinden yaş geldi kale direğinin! Fenerbahçe, kazanarak Galatasaray'ı amansız takibini sürdürdü! Cumartesi günü Trabzon deplasmanı, Fenerbahçe için tam bir final maçı olacak! Üçüncü sıradaki Trabzonspor için de öyle bir maç! İki takım da formda. Bu heyecana can dayanmaz! Avrupa'da haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak Papara Park! K zeki.