Protesto yağmuru!

Umutla beklenen ara transferde de kadrosundaki eksiklikleri tamamlamaktan uzak kalan Beşiktaş Konyaspor karşısında üç puanı alırken tribünler sahadaki skordan bağımsız, maç boyu yönetimi protesto ettiler. Yönetim dışında tepki gösterilen bir kişi daha vardı ki, o da yaptığı hatayla Deniz Türünç'ün gol atmasını kolaylaştıran kaleci Ersin'di. Aslında buradan başlamalıyız belki de… Sergen Yalçın, hangi akla hizmet, Mert Günok gibi bir tecrübeyi gönderip Beşiktaş kalesinde Ersin'i tek bıraktı anlayan varsa beri gelsin… Ersin doğal yetenek ama asla teknik bir kaleci değil… İki arkadaşının markajındaki Deniz'in ayaklarına yattığı anda arkasındaki koca kalenin boş kalacağını bile düşünemiyor vesselam…

Beşiktaş maç boyu hem topun, hem de oyunun sahibiydi… Dinmek bilmeyen bir kazanma iştahıyla oynadılar ve yedikleri gole rağmen mücadeleden bir an olsun vazgeçmediler. Tribünler protesto ettikçe takım gayrete geldi. Takımın mücadele azmi gelecekle ilgili umut verici olsa da oyunun kırılma anlarında yine sürekli bir şeyler ters gitti ya da eksik kaldı. Bu da, kadro yetersizliğinin daha doğrusu kalite yetersizliğinin en sağlam göstergesiydi. Yeni transfer Asllani az zamanda çok şey yaptı… Beş dakika sahada kalan Arnavut futbolcu harika bir ortayla galibiyet golünün asistini yaparken, sert faulüyle de oyundan atılmayı başardı…