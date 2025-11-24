Fred’in kolları kapalı

Fenerbahçe savunma zaafları ile başladığı oyunda kalesinde beklemedik 2 gol görünce şoka girdi. Çabuk toparlandı. Oyun kontrolünü eline aldı. Tedesco oyuncu değişiklikleri ile doğruyu buldu. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Müthiş geri dönüşle galibiyeti hak etti. Çağdaş Altay'ın Rizespor'un ilk golü öncesi atak başlangıç fazında Buljubasic-Fred mücadelesine devam kararı doğru. Başlama vuruşunu geciktiren itirazında Fred'e mutlaka sarı kart göstermeliydi ama göstermedi. 11'de Duran'a kontrolsüz giren Papanikolaou'ya net sarıyı göstermedi. 12de İsmail'in kolu kapalı penaltı yok. Rizespor'un 2. golü öncesi Laçi'nin şutunda Fred'in kolları kapalı ve sırtını döndüğünde omuz bölgesinden temasla giden topa elle oynama vermesi hatalı karar. Hakemin tarif ettiği gibi genişleme yok, ekranda göremedik! Skriniar'a kontrolsüz girişi dolayısıyla Laçi'ye sarı kart çıkmalıydı sadece faul verdi. 57'de hakeme itirazdan sarısı olan Laçi'nin 64'te Kerem'e faulü umut vaat eden atağı kestiği için 2. sarıdan ihracı doğru. 64'te Talisca'ya çıkmayan net sarı var, faul bile vermedi. Oyuncular hakemlerimizin seviyesini artık kabullenmişler. Kararlarda birbirlerini teskin edip, gülüp geçiyorlar. Biz de daha fazlasını beklemiyoruz zaten.



Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta ise saha dışı küskünler ve saha içi sorumluluktan kaçan oyuncularla bu beraberlik iyi sonuç. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ligin tecrübeli hakemi. 11'de Samsunspor'un attığı gol açık ofsayt ve iptal doğru. 28'de Toure'ye, 32'de Musaba'ya, 34'te Zeki'ye göstermediği net sarı kartlar var! 36'da Borevkovic'in top sağ eline geliyor, penaltı olmaz. VAR müdahalesi yanlış. Hakem OFR'de izledi, 3 dakika sonra doğru kararla devam dedi. 55'te Toure'ye Borevkovic'in hareketi net penaltı. Tespiti zor açıdan hakem doğru karar verdi. Ancak penaltı sonrası mobing ve Salih-Borevkovic çatışmasına duyarsız kaldı! 88'de Toure- Drongelen pozisyonunda devam kararı doğru. VAR skandalına rağmen başarılı yönetim gösterdi.