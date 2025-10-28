28 Ekim 2025, Salı MUSTAFA ÇULCU











Basit fauller çaldı TFF başkanının açıklamalarından sonra hakemler adına bu maç daha da zorlaştı. Atilla Karaoğlan ve ekibi sıkıntı yaşamamak adına çok basit temaslara bile fauller çaldılar. Öyle ki ilk yarı çaldığı 15 faulün yarısı basit futbolun doğasında olan temaslar. Fenerbahçe'nin ilk golü öncesi yardımcısı ile birlikte verdiği faul, Skiriniar'ın gördüğü sarı öncesi çaldığı faul kabul görmedi. Gaziantep FK 32'de Camara ile 44'te Maxim ile penaltı bekledi. Devam kararları doğruydu. İsmail ve Skriniar'a gösterdiği sarıları tekrar izlemesini tavsiye ederim. Atilla Karaoğlan pozisyon gözünün önünde Talisca'ya faulünde ciddi faullü oyundan Abena'ya kırmızı çıkaramayıp VAR müdahalesi yiyorsun. Buna sahada kırmızı veremiyorsan neye kırmızı göstereceksin?enerbahçe, önde baskı ve istekle başladığı oyunda; En-Nesyri'yi hücum aksiyonlarında besleyince kullanışlı ve üretken duruma getirdi. Zaten En-Nesyri, boş koşulardan ziyade topla buluştukça verimi artan bir oyuncu. Fenerbahçe, rakibi 4-1- 4-1 gibi karşılıyor. Gaziantep ilk yarıda genellikle Lungoyi ile sol kanadı zorladı. O bölgede; Semedo'yu geçtiği anda Skriniar'ın sert kademesine takıldı. İkinci yarı ise her iki kanadı kullanarak hücumda etkili oldular. Fenerbahçe dönen ikinci topları kazandı. Topu kazanamazsa takım halinde topun arkasına geçiyor, kazandığı anda hızlı geçişlerle kaleye çabuk gidiyor. Mourinho'nun sıkıcı prangalı oyunundan sonra Tedesco'nun rüzgarı ve oyun anlayışı izlerken keyif veriyor. Kalede Ederson çok güvenli. Merkezde her geçen gün daha iyi olan İsmail ise muhteşem. Burak Yılmaz ile çıkışta olan Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'nin derbi öncesi iyi futbol ve farklı skorla aldığı üç puan büyük moral oldu.