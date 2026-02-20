20 Şubat 2026, Cuma MURAT ÖZBOSTAN













Sanki elenmek için sahaya çıkmışlardı Basın toplantısında Tedesco, "Her maçı final gibi görüyoruz" demişti.. Ama biz dün gece o enerjiyi göremedik. Sahadan resmen silindik. Nottingham Forest makine gibi oynadı, topu kaptı, hızlı çıktı ve Fenerbahçe'ye nefes aldırmadı; net bir skorla evine döndü. Hatta turu da geçti diyebiliriz. Özellikle presleri ve hızlı geçişleriyle Fenerbahçe'yi boğdular. Oyun yapısı, oyun taktiği ve fiziksel üstünlük olarak Fenerbahçe'yi ezdiler. Bir şey yapamadık!.. Ne sahadaki futbolcular ne de kulübedeki Tedesco… Skriniar sakatlandı ve 26. dakikada çıktı, Çağlar girdi ama defansı o da toparlayamadı. Pres altında top kayıpları çok fazlaydı. Orta saha ve hücum etkisiz kaldı. Topu tutamadık, geçişlerde Forest hızlı çıktı, takım bütünlüğü yoktu. Hücumda Asensio, Talisca, Kerem ve Cherif neredeyse hiç pozisyon üretemedi. Kante etkisiz kaldı, top kapma ve geçiş organizasyonunu yapamadı. Pasları genelde yana ve geriye, risk almadı, savaşmadı. Bekler Mert Müldür ve Semedo da hücumda ve savunmada etkisiz elemandı. Bu da hücumda tıkanıklık yarattı. Kante yerine daha enerjik ve dinamik olan İsmail ilk 11'de oynamalıydı. Demek istemiyorum ama 42 milyon Euro'ya yazık olmuş! Özetle temsilcimiz A'dan Z'ye döküldü. 19 yaşındaki Sidiki Cherif alındığı zaman "Yetmez" desek de işe yaramadı. İstatistiklerde Fenerbahçe'nin şutları düşük, isabetli vuruşlar neredeyse yoktu. Cherif'in vasat performansı bu eksikliğin somut kanıtı oldu. Fenerbahçe, Avrupa'ya yüzde 90 havlu attı. Bunu umursadığını da düşünmüyorum. Fenerbahçe için tek önemli şey ligde şampiyonluk.Bu sonuç fazla yıpratıcı olmaz!