Ne oldu büyük hoca Tedesco’ya!

Medyanın büyük çoğunluğunun öve öve bitiremediği, göklere çıkardığı Tedesco dün gece öylebir harakiri yaptı ki, Fenerbahçe'yiAvrupa kulvarının dışınaattı. Mühim olan takım maç kazandığı zaman eksikleri görmek. Trabzonspor maçı çok önemli bir galibiyetle bitti ama bendenbaşka Tedesco'nunyaptığı hataları söyleyenbir kişi yok. Dün geceye bakıyorum; kadroyu görünce gözlerime inanamadım. Atletizme dönen dünya futbolunda kümede kalma mücadelesi verse de bir Premier Lig takımı ile oynuyorsun, orta sahada yürüyen Kanteile defansif özelliği ve temposusıfır Talisca bir arada. Buna bir de devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf Asensio'yu ekleyince 10 kişisi koşan, basan bir rakibe karşı 3 kişi eksik oynuyorsun. Benim dün en üzüldüğüm futbolcu Guendouzi oldu. Yalnızlıktan,çaresizlikten canı çıktı. Sonuçta büyük teknik adam hatalarıyla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Aslında 50. dakikadansonra bu hafta oynayacakları Liverpool maçınıdüşünüp, frene basmasalar, Pereira da bol boloyuncu değiştirmese maç tarihi bir hezimete giderdi. Ayrıca Tedesco'nun dün gece iyice anladım ki, İsmail ve Mert'e bir takıntısı var. Göreve geldiğinde uzun süre Mert'e hiç şans vermedi.Semedo, sakatlanınca oynamaya başladı, çok da iyi oynadı. Dün gece devrede günah keçisi onu ilan etti. İsmail de aklına 60. dakikada geldi.