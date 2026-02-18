18 Şubat 2026, Çarşamba MURAT ÖZBOSTAN













Boşuna Avrupa markası olmamış G.Saray'ın iyi bir sonuç alacağından hiç kuşkum yoktu.. Rakibine göre çok daha formda, diri ve motivasyonu yüksekti.. Mental olarak 10 numara hazırlanmışlar! Büyük maçları efsane oynayan sarı-kırmızılılar, 50 bin taraftarı ile Türkiye'ye tarihi bir başarı daha yaşattı.. Önce ilk yarıya bakalım: G.Saray daha fazla pozisyon üretti, daha baskın oynadı ama verimsizlik ve savunma zaafları yüzünden geriye düştü. Juventus ise az pozisyonda çok etkiliydi.. 2. yarıda G.Saray silindir oldu.. Adeta başka bir takıma büründü.. Bu bölümde tempo, baskı, pozisyon üretimi ve etkinlik tamamen tersine döndü. Bir de Juventus, 67'de 10 kişi kalınca aldık sazı elimize.. Bu, orta sahayı ve savunmayı rahatlatıp Galatasaray'ın hücumda daha özgür oynamasını sağladı. Lang, G.Saray'a yeni transfer olmasına rağmen müthiş performansına devam etti. Kanat dribblingleri, presleri, hızı ve soğukkanlılığıyla 2. yarıda adeta fırtına estirdi. Attığı ikinci golde Osimhen'in asistindeki vuruş, sakinlik nefisti.. Bu transfer G.Saray'a cuk oturmuş cuk! Osimhen direkt gol atmamış olsa da bu sefer bitiricilik yerine yaratıcılık ön plandaydı.. Maça damga vurdu.. Ya Barış.. Adamları bir bir eksiltti.. Müthiş bir enerji koydu.. Sara coştu! Muazzam bir takım vardı.. Kısacası ikinci yarı G.Saray ev sahibi gücünü, taraftar ateşini, ruhunu ve karakterini sahaya yansıttı. Bu geri dönüş destanı, Şampiyonlar Ligi'nde nadir görülen cinsten oldu.. G.Saray neden Avrupa fatihi neden bir marka olduğunu yine gösterdi. Teşekkür ediyoruz.. Tur hayırlı olsun..