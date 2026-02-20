20 Şubat 2026, Cuma ZEKİ UZUNDURUKAN













Bu nasıl Kante! Bu ne hal Tedesco! Her maçtan sonra övgüler yağdırdığımız Tedesco'yu bu kez eleştirmek istiyorum.Trabzonspor maçına nasıl doğru 11 ile çıktıysa, Nottingham maçına da o kadar yanlış 11 ile çıktı.

Mesela hazır olmayan Kante'ye nasıl bu kadar güvenebildin Tedesco? Neden Trabzonspor derbisindeki gibi Guendouzi-Kanteİsmail üçlüsü ile çıkmadın! İsmail Yüksek olmadan Fenerbahçe orta sahası direncini kaybediyor.



Kante sadece topu en yakınındaki arkadaşına veriyor. Çok ağır, temposuz. İlk golde ve üçüncü golde nasıl hata yaptığını, nasıl ağır kaldığını gördük. Ayrıca böylesine önemli bir maça Cherif ile çıkmak da doğru değildi.

Cherif ile çıktın, hem Kerem'in hem de Talisca'nın verimini düşürdün. Fenerbahçe transfere tonlarca para harcadı! Santrfora aldığı isim Cherif! Oysa en uçta Talisca oynasaydı, daha verimli olabilirdi.



Tedesco, Nottingham Forest'i biraz hafife almış. Ligdeki durumuna göre değerlendirmiş belli ki.

Oysa bir Premier Lig takımı Nottingham. 90 dakika İngilizler oynadı, biz sadece seyrettik.

Nottingham, tek kale bir maç oynadı. İlk 18 dakika (Fenerbahçe korner kullanana kadar) biz rakip kaleci Ortega'nın yüzünü göremedik.

O derece kötü bir futbol oynadı Fenerbahçe. Ayrıca Skriniar'ın sakatlanıp çıkması, İngilizlerin çok rahat kalemize gelmesine neden oldu. İlk yarıyı 2-0 geride kapattık, çok daha fazlasını da yiyebilirdik.

Kabus gibi bir 45 dakika oynadık.



Tedesco baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. İkinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. İlk yarının iki vasat ismi Kerem ve Mert'i kenara alıp, Levent ve Nene'yi sahaya sürdü.

İkinci yarının başında Cherif ile gol pozisyonuna girdik.

Ortega iyi bir kurtarış yaptı.

Ardından yine Kante'nin hatası ile başlayan atakta Nottingham bir gol daha buldu. O kadar kolay bir gol attılar ki.. İnanılır gibi değil! Tedesco skor 3-0 olduktan sonra İsmail'i hatırlayabildi. İş işten geçtikten sonra! İsmail'siz oyuna başlamak bir ihtihardı!



İsmail'i oyuna aldın ama rakibi tek tehdit eden oyuncunu (Talisca'yı) kulübüye çağırdın! Fenerbahçe'de iki farklı dönemde teknik adamlık yapan Pereira, dün Tedesco'yu mat etti. Gelir gelmez Nottingham'a hava katmış, Fenerbahçe'yi şifrelerine kadar çözmüş! 90 dakika boyunca takımına tek kale bir maç oynattı.

Bu maçın rövanşı da var. Hemen pes etmek yok. Hala şansımız sürüyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Bu oyunla İngiltere'de turu geçmemiz mucize ötesi bir durum!

20 takımlı Premier Lig'de 17. sırada yer alan Nottingham Forest karşısında dağıldık. Bizim ligimizle Premier Lig arasında dağlar kadar kalite farkı olduğu da ortaya çıkmış oldu.