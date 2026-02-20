Tedesco'ya yazar

Premier Lig'de düşme hattının bir üstünde olan Nottingam Forest takımı oyuna yüksek ön alan baskısı ve kanat bindirmeleri ile tempolu başladı.

Fenerbahçe ilk 20 dakika öne çıkamadı. Öyle ki N.Forest ilk yarıda rakip ceza alanına 18 kez girerken, Fenerbahçe ise sadece 2 kez girmiş.

İlk golde Murillo topla o kadar rahat geldi ve vurdu ki savunma yönlerini güçlü bildiğimiz Kante ve Oosterwolde sadece refakat etti.

İkinci golde ise kaleci Ederson çok hatalıydı.

Skriniar'ın erken sakatlığı savunma güvenliğinde sıkıntıları arttırdı. Durum 3-0 olmuş, rakip tur avantajını sağlamış, İsmail oyuna girse ne olacak geçmiş ola. Bu rakibe karşı oyuna İsmail ile başlanmalıydı. Mağlubiyet Tedesco'ya yazar.



İsviçreli hakem Sandro Scharer, 37 yaşında, UEFA'nın elit hakemi, geçen sezon Uluslar Ligi Finali Portekiz-İspanya ve UEFA Süper Kupa Finali Real Madrid-Atalanta maçlarını yöneterek en parlak dönemini yaşadı.

Biz onu 20 Şubat 2025'te Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Anderlecht-Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçtan hatırlıyoruz.

Hakem, orta alanda Guendouzi'nin faulünün etkisinde kaldı sonra Skriniar'ın faulünde toplamına sarı verdi. 23'te Oosterwolde'nin kapalı koluna gelen topta N.Forest penaltı bekledi, devam doğru karardı.

Murillo'nun doğal konumda gibi gözüken koluna gelen topta Fenerbahçe 39'da penaltı bekledi sahada hakem verse VAR dahil kimse karışamaz. Bence de penaltı değildi. Tedesco sözlü itiraz edince sarı gördü. Son golde ilk çıkışta Semedo ofsaytı bozdu.

Devamında golü atan Gibbs- White topun gerisindeydi, gol temizdi.

UEFA hakem kurulunun nelere dikkat ettiğini çok iyi bilen Sandro Scharer öz güvenli ve rahat maç yönetti.