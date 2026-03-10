Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto derbisinde takımının 88. dakikada bulduğu beraberlik golü sonrası yaptığı hareketler nedeniyle kırmızı kart gördü. Saha kenarından ayrılırken Porto kulübesine yaptığı “Küçüksünüz” jesti derbiye damga vurdu.

Portekiz Ligi'nin 25. haftasında oynanan dev derbide, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın son anlarında gördüğü kırmızı kartla gündeme oturdu.

Porto ile oynanan mücadelede Benfica, 2-0 geriye düştüğü maçta 69. ve 88. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde gelen beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşayan Mourinho, kulübe önünde oldukça sert bir tepki verdi. Tecrübeli teknik adam önce su şişesini tekmeledi, ardından sahadaki bir topa vurdu. Bu hareketler sonrası hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Saha kenarından ayrılırken gerginliğini sürdüren Mourinho'nun, Porto yedek kulübesine doğru "Küçüksünüz" anlamına gelen bir el hareketinde bulunduğu görüldü.