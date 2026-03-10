Samsunspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanan müthiş bir geri dönüş hikayesi yazan Fenerbahçe, bu sezon tam 8 karşılaşmada geriye düşmesine rağmen hanesine puan yazdırmayı başardı ve toplamda 18 puan kazandı. Sarı-lacivertliler bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. İşte o istatistikler...
Yayın Tarihi: 10.03.2026 - 14:58Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 - 15:40
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahada iki defa geriye düşmesine rağmen maçı 90+5'te Sidiki Cherif'in attığı golle kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon bunu sekizinci kez başardı.
Bu sekiz karşılaşmanın beşini kazanan Fenerbahçe, üçüncüden ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 18 puanı hanesine yazdıran Sarı Kanarya, rakip filelere 22 gol bıraktı, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.
4 MAÇ 3-2'LİK SKORLA KAZANILDI
Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu karşılaşmaların dördünü 3-2'lik skorlarla kazandı. Diğer maçta ise Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Galatasaray, Corendon Alanyaspor ve Hesap.com Antalyaspor'la ise berabere kaldılar. Geriye döndüğü karşılaşmalarda kazandığı 18 puanla şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe, bu alanda da ligde ilk sırada yer alıyor. Ligde geriye dönüşten en fazla puan kazanan ikinci takım ise 15 puanla Trabzonspor.
2 MAÇ SONRA KAZANDI
Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi. 22. haftada Trabzonspor'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler; 23. haftada Kasımpaşa'yla 1-1, 24. haftada ise Hesap.com Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.