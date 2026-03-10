Haberler Fenerbahçe Haberleri Geri dönüşlerin kralı Fenerbahçe!

Geri dönüşlerin kralı Fenerbahçe! Samsunspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanan müthiş bir geri dönüş hikayesi yazan Fenerbahçe, bu sezon tam 8 karşılaşmada geriye düşmesine rağmen hanesine puan yazdırmayı başardı ve toplamda 18 puan kazandı. Sarı-lacivertliler bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. İşte o istatistikler... Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahada iki defa geriye düşmesine rağmen maçı 90+5'te Sidiki Cherif'in attığı golle kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon bunu sekizinci kez başardı.

Bu sekiz karşılaşmanın beşini kazanan Fenerbahçe, üçüncüden ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 18 puanı hanesine yazdıran Sarı Kanarya, rakip filelere 22 gol bıraktı, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.