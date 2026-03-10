Spor yazarları Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki yerini korurken puanını 57'ye yükseltti. Ev sahibi ise sahadan puansız ayrıldı. İşte karşılaşmanın ardından spor yazarlarının yaptığı değerlendirmeler...