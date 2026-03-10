Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 11 gol ve 11 asiste imza atan Marco Asensio, Avrupa’nın 10 büyük liginde çift haneli sayılara ulaşan 3 futbolcudan 1'i oldu. İspanyol yıldızın diğer rakipleri ise Olise ve Diaz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Samsunspor maçında Sidiki Cherif'in attığı golün asistini yapan Marco Asensio, Fenerbahçe forması altında kariyer rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Tüm kulvarlarda şu ana kadar 13 gol, 12 asiste imza atan matador, taraftarların da en güvendiği isim... Son 7 Süper Lig maçında 3 gol, 5 asistlik katkı sağlayan İspanyol yıldız, toplamda ise ligde 11 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu. Asensio bu performansıyla Avrupa'nun 10 büyük liginde çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç isimden biri oldu. Tecrübeli orta sahanın rakipleri ise; Bayern Münih'ten Michael Olise ile Luiz Diaz... Olise; Bundesliga'da 10 gol, 18 asistle oynarken, Luiz Diaz ise; 14 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.



MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe forması altında kariyer rekoru kıran Marco Asensio, İspanya Milli Takımı'na da bu performansıyla göz kırpıyor. Milli takım teknik direktörü De La Fuente'nin matadoru yakından takip ettirdiği ve Dünya Kupası'nın geniş kadrosuna davet edeceği vurgulandı.