Transfer için 28 Ocak’ı bekleyin!

Okan Burak'a karşı satrancı Tedesco kazandı ve şah-mat yaptı. Tedesco, derbiye çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'yi akıllı bir oyun planı içinde oynattı. Alanları daralttılar, Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'nın hareket noktalarını kısıtladılar. Kerem, Sallai'nin bölgesinden çok fazla hücum yaptı.



Galatasaray ise Fenerbahçe'nin iki kanadından da hızlı atak geliştiremediği gibi çok fazla hücum ortaları da yapamadı. Yunus ve Sane etkisizdi. Barış Alper'in mücadeleci yapısı da bazen başarılıydı, bazen de Fenerbahçe'nin çok adamlı savunması içinde kayboldu. Okan hocanın, kalede Günay tercihi bence gereksiz bir sürprizdi. Antep'te Trabzon'a karşı Uğurcan ile oynuyorsun, Süper Kupa finaline Günay'la çıkıyorsun. Peki Okan hoca niye Antep'te Günay'ı oynatmadı? Ben Günay için kötü kaleci demiyorum ama Galatasaray savunmasının Uğurcan'la oynama alışkanlığı var. Guendouzi'nin şutunda maalesef Günay kapattığı köşeden golü yedi.



Ben yönetimin transfer konusunda 28 Ocak'ı beklemesine akıl erdiremiyorum. Fenerbahçe yönetimi Musaba'yı getirdi, Samsunspor'u yendi; Guendouzi'yi getirdi, Fransız oyuncu ayağının tozuya golünü attı. Ayrıca sezon başından bu yana Sanchez, inişli çıkışı bir grafik sergiliyor, bazen de vasatın altına düşüyor. Oyundan çıkması, Lemina'nın zorunluluktan stoper oynaması kaçınılmazdı. Oyunun genelinde Fenerbahçeli futbolcular Süper Kupa'yı kazanmak için kafaca maça mükemmel konsantre olmuşlardı.

Galatasaray yönetimi, hala 28 Ocak'ı beklemeye devam etsin. Takım sağ bek, stoper, orta saha bir kanat oyuncusu alınması için bağırıyor.

Koskoca Galatasaray takımı, ilk yarı rüzgarla birlikte oynamasına rağmen kaleye şut bile atmayı düşünmedi.